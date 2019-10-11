ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ назвали причину необходимости сотрудничества с МВФ

Новости » Экономика    11.10.2019 - 10:27
В НБУ назвали причину необходимости сотрудничества с МВФ
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Программа с МВФ нужна для привлечения инвестиций и ускорения роста экономики

Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку это является залогом ускорения роста экономики Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, новая программа с МВФ, о которой сейчас договариваются власти Украины, - это не только краткосрочный вопрос и не только вопрос денег. По его словам, учитывая положительные тенденции в экономике и приход нерезидентов, ситуация с финансированием выглядит неплохо.

"Но важный фактор, - это ускорение роста экономики. Мы хотим, чтобы у нас инвестиции росли по 20% в год. А инвесторы уверены в стране тогда, когда есть программа МВФ, особенно в стране с плохой историей с точки зрения экономической политики", - считает замглавы НБУ.

Сологуб считает, что "достижение договоренности с МВФ ложится не в канву, что нам срочно нужны деньги, а в то, что мы таким образом создаем положительный стимул для инвесторов работать с экономикой Украины, посылаем им правильный сигнал".

"Мне кажется, у правительства такая же логика, речь не идет о закрытии каких-то краткосрочных дыр", - добавил он.

Напомним, в середине октября в Вашингтон отправляется группа украинских министров для переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

В НБУ назвали условия для снижения ставок по кредитам Дмитрий Сологуб: Нужно отходить от любимой национальной игры с прогнозированием курса гривны
Новости Украины Национальный банк УкраиныМВФбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь