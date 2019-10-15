МВФ резко снизил прогноз роста мировой экономики

Фото: МВФ (www.imf.org)

Замедление роста станет самым значительным за десять лет

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,0% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Как отмечается в обзоре, по сравнению июлем 2019 года прогноз ухудшен на 0,3 и 0,2 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно.

"Прогнозируется, что глобальный рост составит 3,0% в 2019 году, это самый низкий уровень с 2008-2009 годов", - говорится в обзоре МВФ.

В обзоре МВФ говорится, что мировой рост по-прежнему ослабляется растущими торговыми барьерами и увеличивающейся геополитической напряженностью. По оценке, напряженность в сфере торговли между США и Китаем в совокупности уменьшит объем мирового ВВП к 2020 году на 0,8%. Рост также сдерживается специфическими факторами в ряде стран с формирующимся рынком, а также структурными условиями, такими как низкие темпы роста производительности и старение населения в странах с развитой экономикой.

Напомним, МВФ несколько раз понижал прогноз по росту мирового ВВП. В частности, в июле 2019 года Международный валютный фонд прогнозировал рост мировой экономики на 3,2% в 2019 году и на 3,5% в 2020 году.

Ранее новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что аналитики МВФ ожидают замедления показателей экономического роста в 90% стран мира. Она подчеркнула при этом, что такое замедление станет самым масштабным с начала нынешнего десятилетия.