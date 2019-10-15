Руководство НБУ отбывает в Вашингтон на переговоры с МВФ

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Украинская делегация примет участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 15 октября отбывает в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в собрании также примут участие первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб, которые присоединятся к украинской делегации 16 октября.

"Украинская делегация будет встречаться с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители украинского центробанка присоединятся к дискуссии относительно таких вопросов:

Какие технологии могут обеспечить большую включенность граждан к финансовой системе?

Каким является будущее мировой финансовой системы и роль технологий и больших данных?

Какой сегодня должна быть политика стран относительно государственного долга?

Как трансформируются рынки труда в странах, что развиваются?

Напомним, ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходит 14-20 октября 2019 года

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина заявил, что Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку это является залогом ускорения роста экономики Украины.