ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Руководство НБУ отбывает в Вашингтон на переговоры с МВФ

Новости » Экономика    15.10.2019 - 13:26
Руководство НБУ отбывает в Вашингтон на переговоры с МВФ
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Украинская делегация примет участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 15 октября отбывает в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в собрании также примут участие первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб, которые присоединятся к украинской делегации 16 октября.

"Украинская делегация будет встречаться с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители украинского центробанка присоединятся к дискуссии относительно таких вопросов:

  • Какие технологии могут обеспечить большую включенность граждан к финансовой системе?
  • Каким является будущее мировой финансовой системы и роль технологий и больших данных?
  • Какой сегодня должна быть политика стран относительно государственного долга?
  • Как трансформируются рынки труда в странах, что развиваются?

Напомним, ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходит 14-20 октября 2019 года

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина заявил, что Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку это является залогом ускорения роста экономики Украины.

ПриватБанк перед судами с Коломойскими запасается наличностью Относительное большинство украинцев поддерживают сотрудничество с МВФ
Новости Украины МВФНациональный банк Украиныбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь