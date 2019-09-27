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Миссия МВФ продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу

Новости » Экономика    27.09.2019 - 09:00
Миссия МВФ продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу
Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

Миссия МВФ проводила ряд дискуссий по вопросам направлений политики для новой программы

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине, но сообщила, что продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

В миссии отметили, что украинская власть имеет "амбициозную задачу трансформировать экономику".

"Власть обратилась с просьбой о новой программе при поддержке МВФ, которая бы помогла достижению этих целей, оказывая якорь для экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы. Миссия начала обсуждение о новой 3-летней программе при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти недели миссия МВФ проводила ряд дискуссий по вопросам направлений политики для новой программы.

"Была отмечена важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией и ликвидацией банков. Обсуждение новой программы продолжатся в ближайшие недели", - отметили в МВФ.

Напомним, издание Bloomberg писало, что Украина договаривается с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.

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