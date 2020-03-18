Украинская авиакомпания открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Сейчас открыта продажа билетов из 15 европейских городов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из стран Европейского союза для эвакуации украинцев, которые оказались заблокированными из-за мер противодействия коронавирусу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

По словам Кулебы, сегодня SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы по льготной цене из Парижа, Аликанте, Берлина, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

"Это еще один инструмент возврата украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру", - заявил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч граждан Украины, которые находятся за границей из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что эвакуация украинцев планируется 175 рейсами.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии. В украинском посольстве в Чехии заявили, что дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.