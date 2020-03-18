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Украинская авиакомпания открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:10
Украинская авиакомпания открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Сейчас открыта продажа билетов из 15 европейских городов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из стран Европейского союза для эвакуации украинцев, которые оказались заблокированными из-за мер противодействия коронавирусу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

По словам Кулебы, сегодня SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы по льготной цене из Парижа, Аликанте, Берлина, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

"Это еще один инструмент возврата украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру", - заявил он.

Украинская авиакомпания открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч граждан Украины, которые находятся за границей из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что эвакуация украинцев планируется 175 рейсами.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии. В украинском посольстве в Чехии заявили, что дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.

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