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Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч граждан из-за границы

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 13:18
Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч граждан из-за границы
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эвакуацию планируют провести 175 рейсами

Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за границей, в связи с пандемией коронавируса. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эвакуация украинских граждан планируется 175 рейсами.

"Речь идет об эвакуации 35 479 граждан 175 рейсами", - заявил Криклий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что предложение о выделении средств из госрезерва на эвакуацию граждан Украины будет обработано на протяжении одного дня с вынесением на рассмотрение Кабмина.

Напомним, ранее Криклий заявил, что 18 марта из Вены (Австрия) вылетит самолет с эвакуированными украинцами. Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Украину.

Также РБК-Украина писало, что за пределами страны 12 украинцев лечатся от коронавируса. В частности, граждане Украины проходят лечение в Германии - 5, Италии - 2, Польши - 2, Молдавии - 1, ОАЭ - 1, Доминиканской Республике - 1. Еще 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины.

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Новости Украины эвакуацияВладислав КриклийКоронавирус
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