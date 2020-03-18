Сегодня из Вены вылетит самолет с украинцами, - Криклий

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Украину

Украинцы, которые находятся в Австрии, сегодня смогут вылететь из Вены в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Украину.

"Министерство инфраструктуры совместно с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами, чтобы вернуть граждан Украины. Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13.30", - написал министр.

"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил он.

Напомним, по словам Криклия, грузовики, которые из-за пандемии коронавируса были заблокированы на границе Италия-Словения, пересекли границу Украины. Также он сообщил, что 18 марта в Украину вернут граждан, которые не могли уехать со Шри-Ланки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам за границей и пообещал, что Украина вернет домой всех своих граждан.

Также РБК-Украина сообщало, что 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.