Українська авіакомпанія відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси з ЄС

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Наразі відкрито продаж квитків з 15 європейських міст

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси з країн Європейського союзу для евакуації українців, які опинилися заблокованими через заходи протидії коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Facebook.

За словами Кулеби, сьогодні SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси за пільговою ціною з Парижу, Аліканте, Берліну, Відня, Варшави, Праги, Тбілісі, Ліссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Талліна, Цюриха, Стамбула, Барселони та Лондона.

"Це ще один інструмент повернення українців з-за кордону. Йдіть на сайт авіакомпанії та беріть квитки. Ми ж працюємо далі для вирішення решти проблем наших людей, які застрягли по всьому світу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна планує провести евакуацію понад 35 тисяч громадян України, які перебувають за кордоном через пандемію коронавірусу. Він додав, що евакуація українців планується 175 рейсами.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії. В українському посольстві в Чехії заявили, що додаткові рейси відбудуться 22 і 24 березня.