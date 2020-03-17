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Украинский лоукостер открыл продажу билетов на рейсы для эвакуации украинцев из Чехии

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 21:47
Украинский лоукостер открыл продажу билетов на рейсы для эвакуации украинцев из Чехии
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в Посольстве в Чехии для эвакуации

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Чехии в Тwitter.

Как отмечается, дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.

"Для эвакуации украинских граждан из Чехии украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис отметил, что более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в Посольстве в Чехии для эвакуации.

"Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - написал он.

Украинский лоукостер открыл продажу билетов на рейсы для эвакуации украинцев из ЧехииНапомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Ранее сообщалось, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.

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