Шансы в стрельбе, дзюдо и выход Свитолиной. Анонс второго дня ОИ-2020
Сегодня, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио стартует второй медальный день. В этот день спортсмены разыграют 18 комплектов наград.
РБК-Украина приводит расписание выступления украинских спортсменов.
Отметим, на сегодняшний соревновательный день выйдут 23 представителя Украины. Следить за их выступлениями можно на телеканале UA:Перший и на сайте "Суспільного".
Особое внимание приковывает выступление Елены Костевич - самой титулованной украинской спортсменки на Олимпиаде. Для нее игры в Токио уже пятые. Самое высокое достижение - "золото" Афин в 2004 году в дисциплине пулевая стрельба из пневматического пистолета. В Лодноне-2012 она взяла "бронзу".
Также одной из медальных надежд Украины будет дзюдоист Георгий Зантарая. У титулованного украинца есть медали чемпионатов мира и Европы, но до главных наград ОИ ему не удавалось добраться.
Расписание
Пулевая стрельба
- 03:00 - женщины, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич. Финал в 05:15;
- 07:00 - мужчины, пневматическая винтовка 10 м (квалификация): Олег Царьков. Финал в 09:30;
Стендовая стрельба
- 03:00 - женщины, круглый стенд (квалификация) Ирина Маловичко.
Академическая гребля
- 04:00 - двойка парная, легкий вес (утешительные заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев.
Спортивная гимнастика
- 04:00 - женщины (квалификация): Диана Варинская.
Стрельба из лука
- 04:39 - женщины, командное первенство (олимпийский раунд) Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова.
Матч за "бронзу" в 10:15. Финал в 10:40.
Дзюдо
- 05:00 - Георгий Зантарая (до 66 кг). Финальный блок в 11:00.
Фехтование
- 05:55 - мужчины, шпага (личные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар.
Поединок за "бронзу" в 14:20. Финал в 15:15.
Велоспорт
- 07:00 - женщины, групповая гонка: Валерия Кононенко.
Бокс
- 07:24 - 1/16 финала Ярослав Харцыз (до 63 кг).
Гребной слалом
- 08:27, 10:35 - женщины, K1 (предварительные соревнования): Виктория Ус.
Настольный теннис
- 09:30 - женщины, одиночный разряд (раунд 2): Маргарита Песоцкая.
Конный спорт
- 11:00 - выездка (личные соревнования): Инна Логутенкова.
Бадминтон
- 12:00 - женщины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Мария Улитина.
- 12:40 - мужчины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Артем Почтарев.
Теннис
- 05:00 - женщины, одиночный разряд (раунд 1): Элина Свитолина (корт 1, матч 3);
- женщины, парный разряд (раунд 1): Людмила Киченок / Надежда Киченок (корт 11 матч 1).