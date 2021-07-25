Шансы в стрельбе, дзюдо и выход Свитолиной. Анонс второго дня ОИ-2020

Сегодня, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио стартует второй медальный день. В этот день спортсмены разыграют 18 комплектов наград.

Отметим, на сегодняшний соревновательный день выйдут 23 представителя Украины. Следить за их выступлениями можно на телеканале UA:Перший и на сайте "Суспільного".

Особое внимание приковывает выступление Елены Костевич - самой титулованной украинской спортсменки на Олимпиаде. Для нее игры в Токио уже пятые. Самое высокое достижение - "золото" Афин в 2004 году в дисциплине пулевая стрельба из пневматического пистолета. В Лодноне-2012 она взяла "бронзу".

Также одной из медальных надежд Украины будет дзюдоист Георгий Зантарая. У титулованного украинца есть медали чемпионатов мира и Европы, но до главных наград ОИ ему не удавалось добраться.

Расписание

Пулевая стрельба

03:00 - женщины, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич. Финал в 05:15;

07:00 - мужчины, пневматическая винтовка 10 м (квалификация): Олег Царьков. Финал в 09:30;

Стендовая стрельба

03:00 - женщины, круглый стенд (квалификация) Ирина Маловичко.

Академическая гребля

04:00 - двойка парная, легкий вес (утешительные заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Спортивная гимнастика

04:00 - женщины (квалификация): Диана Варинская.

Стрельба из лука

04:39 - женщины, командное первенство (олимпийский раунд) Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова.

Матч за "бронзу" в 10:15. Финал в 10:40.

Дзюдо

05:00 - Георгий Зантарая (до 66 кг). Финальный блок в 11:00.

Фехтование

05:55 - мужчины, шпага (личные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар.

Поединок за "бронзу" в 14:20. Финал в 15:15.

Велоспорт

07:00 - женщины, групповая гонка: Валерия Кононенко.

Бокс

07:24 - 1/16 финала Ярослав Харцыз (до 63 кг).

Гребной слалом

08:27, 10:35 - женщины, K1 (предварительные соревнования): Виктория Ус.

Настольный теннис

09:30 - женщины, одиночный разряд (раунд 2): Маргарита Песоцкая.

Конный спорт

11:00 - выездка (личные соревнования): Инна Логутенкова.

Бадминтон

12:00 - женщины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Мария Улитина.

12:40 - мужчины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Артем Почтарев.

Теннис