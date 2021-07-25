Українка на Олімпіаді-2020 завоювала четверте місце в кульовій стрільбі
Фото: українська спортсменка Олена Костевич (facebook.com/olympicua)
Українська спортсменка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо. Вона набрала 197,6 очок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sport.ua
Перше місце посіла російська спортсменка Віталіна Бацарашкіна (240,3 - олімпійський рекорд).
Другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а бронзу виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).
Костевич стала олімпійською чемпіонкою в 2004 році і завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2012.