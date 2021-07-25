ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українка на Олімпіаді-2020 завоювала четверте місце в кульовій стрільбі

Новость на русском →
Токіо, Неділя 25 липня 2021 08:40
Українка на Олімпіаді-2020 завоювала четверте місце в кульовій стрільбі Фото: українська спортсменка Олена Костевич (facebook.com/olympicua)
Автор: Анастасія Рокитна

Українська спортсменка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо. Вона набрала 197,6 очок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sport.ua

Перше місце посіла російська спортсменка Віталіна Бацарашкіна (240,3 - олімпійський рекорд).

Другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а бронзу виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).

Костевич стала олімпійською чемпіонкою в 2004 році і завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2012.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо стартував другий медальний день.

Зазначимо, Україну на Олімпіаді в Токіо представлятиме наймолодший чемпіон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту