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В Украине жертвами российской агрессии стали 1424 мирных граждан, - ООН

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Четверг 10 марта 2022 05:37
В Украине жертвами российской агрессии стали 1424 мирных граждан, - ООН Фото: в ООН назвали количество жертв среди мирного населения (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

По состоянию на 8 марта, количество жертв российской агресии среди мирного населения возросло до 1424, среди которых 516 убитых и 908 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Большинство жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Среди 516 убитых - 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, пол которых пока неизвестен.

Среди 908 раненых - 78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Географическое распределение жертв выглядит следующим образом:

  • В Донецкой и Луганской областях: 573 пострадавших (111 убитых и 462 раненых)
  • На подконтрольной правительству территории: 436 жертв (87 убитых и 349 раненых)
  • На территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками": 137 жертв (24 убитых и 113 раненых)
  • В других регионах Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), находившихся под контролем правительства Украины: 851 человек (405 убитых и 446 раненых).

Напомним, российские оккупанты обстреляли Песковку и Калиновку в Киевской области. Один человек погиб и есть раненые.

Мы также писали о том, что в Тростянце оккупанты обстреляли территорию завода. Погибли 3 человек, среди них подросток.

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