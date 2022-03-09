В Тростянце армия РФ обстреляла территорию завода. Погибли 3 человек, среди них подросток

Российские захватчики обстреляли из артиллерии территорию бывшего завода в Тростянце Сумской области. В результате действий врага погибли три человека, среди них подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тростянецкий городской совет .

Захватчики открыли огонь около 10:30 в среду, 9 марта. Артиллерия обстреляла бывший завод Электробытприбор. Смертельные ранения получили три человека. Личности двоих из них пока устанавливаются, третьей жертвой оказался несовершеннолетний местный житель 2008 года рождения.

Кроме того, еще два человека получили телесные повреждения.