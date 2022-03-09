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В Тростянце армия РФ обстреляла территорию завода. Погибли 3 человек, среди них подросток

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Тростянец, Среда 09 марта 2022 17:21
В Тростянце армия РФ обстреляла территорию завода. Погибли 3 человек, среди них подросток Фото: в Тростянце войска РФ обстреляли территории завода (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики обстреляли из артиллерии территорию бывшего завода в Тростянце Сумской области. В результате действий врага погибли три человека, среди них подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тростянецкий городской совет.

Захватчики открыли огонь около 10:30 в среду, 9 марта. Артиллерия обстреляла бывший завод Электробытприбор. Смертельные ранения получили три человека. Личности двоих из них пока устанавливаются, третьей жертвой оказался несовершеннолетний местный житель 2008 года рождения.

Кроме того, еще два человека получили телесные повреждения.

Напомним, сегодня российская войска нанесли авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе.

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