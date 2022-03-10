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В Україні жертвами російської агресії стали 1424 мирних громадян, - ООН

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Четвер 10 березня 2022 05:37
В Україні жертвами російської агресії стали 1424 мирних громадян, - ООН Фото: в ООН назвали кількість жертв серед мирного населення (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Станом на 8 березня, кількість жертв російської агресії серед мирного населення зросла до 1424, серед яких 516 убитих і 908 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Більшість жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів.

Серед 516 убитих - 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків і 5 дівчаток, а також 23 дитини і 321 дорослий, стать яких поки невідома.

Серед 908 поранених - 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини і 723 дорослих, стать яких поки невідома.

Географічний розподіл жертв виглядає наступним чином:

  • У Донецькій і Луганській областях: 573 постраждалих (111 убитих і 462 поранених)
  • На підконтрольній уряду території: 436 жертв (87 убитих і 349 поранених)
  • На території, контрольованій самопроголошеними "республіками": 137 жертв (24 убитих і 113 поранених)
  • В інших регіонах України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька І Житомирська області), що перебували під контролем уряду України: 851 людина (405 убитих і 446 поранених).

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Пісківку та Калинівку в Київській області. Одна людина загинула і є поранені.

Ми також писали про те, що в Тростянці окупанти обстріляли територію заводу. Загинули 3 людей, серед них підліток.

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