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Российские оккупанты обстреляли Песковку и Калиновку: один человек погиб, есть раненые

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Четверг 10 марта 2022 01:02
Российские оккупанты обстреляли Песковку и Калиновку: один человек погиб, есть раненые Разрушенные дома в Песковке (Фото: Национальная полиция Украины)
Автор: Константин Широкун

В результате авиаудара по поселку Песковка Киевской области погиб человек, 2 человека ранены, разрушены 9 домов. В Калиновке от обстрела тяжело ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

Поздно вечером 8 марта российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе. Вражеский самолет сбросил бомбы на жилые дома мирного населенного пункта. От попадания бомбы в частный сектор погибла 20-летняя девушка. Кроме того, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов.

Также российская армия обстреляла Калиновку, в результате чего была ранена женщина. Ее доставили в Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Из-за серьезной кровопотери врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее мы сообщали, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома.

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