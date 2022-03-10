Российские оккупанты обстреляли Песковку и Калиновку: один человек погиб, есть раненые

В результате авиаудара по поселку Песковка Киевской области погиб человек, 2 человека ранены, разрушены 9 домов. В Калиновке от обстрела тяжело ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение .

Поздно вечером 8 марта российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе. Вражеский самолет сбросил бомбы на жилые дома мирного населенного пункта. От попадания бомбы в частный сектор погибла 20-летняя девушка. Кроме того, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов.

Также российская армия обстреляла Калиновку, в результате чего была ранена женщина. Ее доставили в Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Из-за серьезной кровопотери врачи оценивают ее состояние как тяжелое.