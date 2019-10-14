В Украине завтра потеплеет до +24

Иллюстративное фото (flickr.com/ebrd)

Температура днем в Украине ожидается от +19 до +24

Погода в Украине завтра, 15 октября, будет сухой и теплой, температура днем поднимется до +24. Об этом сообщает Укргидромецентр.

По данным синоптиков, 15 октября в Украине сухая и теплая погода с температурой ночью от +5 до +10 градусов, на побережье Черного моря до +13; днем в Украине от +19 до +24.

Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, погода в Украине во вторник, 15 октября, будет сухой и теплой благодаря антициклону Lisbeth. В частности, завтра в Украине сохранится солнечная и теплая погода, которая удержится до конца недели. Днем во всех областях страны прогнозируется температура воздуха в пределах +17-23 градусов. На выходных температура может снизиться. Также возможны туманы.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни недели. По данным украинских синоптиков, в период с 14 по 17 октября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться в пределах +20 градусов. Осадки в течение недели не прогнозируются.