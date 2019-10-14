ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні завтра потеплішає до +24

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 16:45
В Україні завтра потеплішає до +24
Ілюстративне фото (flickr.com/ebrd)

Температура вдень в Україні очікується від +19 до +24

Погода в Україні завтра, 15 жовтня, буде сухою і теплою, температура вдень підніметься до +24. Про це повідомляє Укргідромецентр.

За даними синоптиків, 15 жовтня в Україні суха і тепла погода з температурою вночі від +5 до +10 градусів, на узбережжі Чорного моря до +13, вдень в Україні від +19 до +24.

Вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде сухою і теплою завдяки антициклону Lisbeth. Зокрема, завтра в Україні збережеться сонячна і тепла погода, яка утримається до кінця тижня. Вдень по всіх областях країни прогнозується температура повітря в межах +17-23 градусів. На вихідних температура може знизитися. Також можливі тумани.

Раніше в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні тижня. За даними українських синоптиків, у період з 14 по 17 жовтня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода. Температура повітря вдень у середньому буде коливатися в межах +20 градусів. Опади протягом тижня не прогнозуються.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман Антициклон збереже в Україні теплу погоду
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся