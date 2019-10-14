Антициклон удержит в Украине солнечную погоду

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра потеплеет до +23 градусов

Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет сухой и теплой благодаря антициклону Lisbeth. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По словам синоптика, завтра в Украине сохранится солнечная и теплая погода, которая удержится до конца недели. Днем во всех областях страны прогнозируется температура воздуха в пределах +17...+23 градусов. На выходных температура может снизиться. Также возможны туманы.

Кроме того, в столице завтра и в течение недели ожидается сухая малооблачная погода. Столбики термометров днем в Киеве покажут около +20 градусов, ночью температура опустится до +7...+11 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни недели. По данным украинских синоптиков, в период с 14 по 17 октября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться в пределах +20 градусов. Осадки в течение недели не прогнозируются.

Также синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что 14 октября в Украине будет преимущественно сухая и солнечная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +18 до +23 градусов, ночью температура снизится до +7...+13 градусов.