Сегодня дожди накроют запад Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

В северных и западных областях сегодня дожди

Погода в Украине 19 сентября остается холодной в западных областях, там температура воздуха днем достигнет +12+14. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики отмечают, что в северных и западных областях сегодня дожди. Температура воздуха днем составит +12+14, ночью ожидается +5+7. Кроме того, в Киевской области тоже дожди.

На юге и востоке страны сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8. Отметим, что в Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+8.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики отмечают, что сегодня в столице будут дожди. Температура воздуха днем достигнет +14+16, ночью ожидается +6+8.

Напомним, сегодня объявлено штормовое предупреждение. По всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый) на протяжении всего дня.

Отметим, что вчера утром в Карпатах выпал снег. Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский было облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0.