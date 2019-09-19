ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня дожди накроют запад Украины

Новости » Общество    19.09.2019 - 08:00
Сегодня дожди накроют запад Украины
Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

В северных и западных областях сегодня дожди

Погода в Украине 19 сентября остается холодной в западных областях, там температура воздуха днем достигнет +12+14. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики отмечают, что в северных и западных областях сегодня дожди. Температура воздуха днем составит +12+14, ночью ожидается +5+7. Кроме того, в Киевской области тоже дожди.

Сегодня дожди накроют запад Украины

На юге и востоке страны сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8. Отметим, что в Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+8.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики отмечают, что сегодня в столице будут дожди. Температура воздуха днем достигнет +14+16, ночью ожидается +6+8.

Напомним, сегодня объявлено штормовое предупреждение. По всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый) на протяжении всего дня.

Отметим, что вчера утром в Карпатах выпал снег. Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский было облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0.

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение В Киев пришла метеорологическая осень
Новости Украины дождипохолоданиеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь