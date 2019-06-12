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В Украине завтра ожидается +34

Новости » Общество    12.06.2019 - 15:21
В Украине завтра ожидается +34
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дожди с грозами ожидаются в Крыму и Карпатах

Погода в Украине завтра, 13 июня, будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Как сообщают синоптики, 13 июня в Украине будет без осадков, лишь в Крыму, днем ​​также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +17 +22, днем +​​29 +34 градуса. В Карпатах ночью +13 +18 градусов, а днем составит + ​​21 +26.

Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 5-10 м / с.

В Украине завтра ожидается +34Ранее РБК сообщало, что до конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. "По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - отметила Диденко.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Также 11 июня в Киеве был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд Жара в Украине продолжает усиливаться
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