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Жара в Украине продолжает усиливаться

Новости » Общество    12.06.2019 - 12:05
Жара в Украине продолжает усиливаться
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким

Погода в Украине завтра, 13 июня, будет жаркой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет +30+35 градусов. Ночью предполагается +18+23 градуса.

На севере, западе и в центре Украины будут локальные дожди с грозами. В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, +31+33 градуса.

"Пока что, в ближайшие дни - жара удерживается. Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градуса", - написала она.

Жара в Украине продолжает усиливатьсяФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Отметим, сегодня в Украине погода солнечная, температура местами до +34. В Киеве безоблачно и солнечно.

Ранее сообщалось, что до конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. "По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - отметила Диденко.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

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