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В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Новости » Общество    12.06.2019 - 15:05
В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года

Во вторник, 11 июня, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Бориса Срезневского.

Как сообщается, столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию, что на 0,3 градуса выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Кроме того, среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8 градусов в 2009 году.

По данным метеорологов, уже этой ночью (с 11 на 12 июня) температура ночью не опустилась ниже +21,3.

"А это значит, что предыдущее рекордное значение +20,2 1957года был превышен на 1,1 градус. Глобальное потепление продолжается", - добавили в обсерватории.

Отметим, сегодня в Украине погода солнечная, температура местами до +34. В Киеве безоблачно и солнечно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что до конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. "По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - отметила синоптик НатальяДиденко.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Жара в Украине продолжает усиливаться Сегодня в Украине преимущественно солнечно, температура до +34
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