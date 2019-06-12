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В Україні завтра очікується +34

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 15:21
В Україні завтра очікується +34
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дощі з грозами очікуються в Криму та Карпатах

Погода в Україні завтра, 13 червня, буде без опадів, лише в деяких областях очікуються короткочасні дощі, температура повітря +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 13 червня в Україні буде без опадів, лише в Криму, вдень і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +17 +22, вдень +29 +34 градуси. У Карпатах вночі +13 +18 градусів, а вдень становитиме + 21 +26.

Вітер північно-східний (у західній частині - південно-східний), 5-10 м / с.

В Україні завтра очікується +34В Україні завтра очікується +34Раніше РБК повідомляло, що до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться. "За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабшає у найближчі неділю-понеділок", - зазначила Діденко.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

Також 11 червня у Києві був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд Спека в Україні продовжує посилюватися
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