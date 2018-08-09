В Украине запустили участок по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов

Производство наиболее дефицитных боеприпасов в ближайшее время поставят на серийный поток

Президент Украины Петр Порошенко назвал запуск нового производственного участка по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для артиллерийской установки "Гиацинт" в ГАХК "Артем" стартом важного для Украины серийного производства боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

По словам Порошенко, запуск нового производственного участка по изготовлению артиллерийских боеприпасов - это старт крайне важного для Украины серийного производства боеприпасов.

Также Порошенко отметил, что Украина не только восстановила изготовление боеприпасов для ВСУ, но и сделала их более точным, более эффективным, увеличив мощность и эффективность украинской армии.

"Уже в ближайшее время мы готовы поставить производство наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2018 году должны пополнить почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов.

Также Порошенко заявлял, что в ближайшее время реактивные пехотные огнеметы РПО-16 будут поставленые украинской армии.

Также в "Укроборонпроме" сообщали об удачных приемо-сдаточных испытаниях реактивного пехотного вогнемету РПВ-16.

Сообщалось, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной смесью термобаричною.

Кроме того, в СНБО сообщали, что на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства.

В свою очередь глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства президента-беглеца Виктора Януковича работают на украинскую армию.