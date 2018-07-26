ЗСУ випробували нові боєприпаси та зброю українського виробництва

В РНБО наголосили, що всі випробування пройшли успішно

На Гончарівському полігоні Збройних Сил України (ЗСУ) відбулися комплексні випробування боєприпасів та нової зброї українського виробництва. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов, йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

За його словами, відбулася важлива фаза випробувань найбільш дефіцитних 152-мм снарядів, а також 60-мм мін для нових українських мінометів.

Він також повідомив, що на полігоні відбулися випробування двох модифікацій 60-мм та двох модифікацій 82-мм мінометів, а також "перевірка безпекових характеристик під час ведення вогню зі 120-мм мінометів".

Турчинов також наголосив, що всі випробування пройшли успішно.

Фото: нові випробування боєприпасів і зброї українського виробництва

"Українська зброя та боєприпаси показали відповідність заданим характеристикам та найближчим часом будуть взяті на озброєння ЗСУ, що значно посилить вогневу спроможність нашої армії", - додав Турчинов.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 будуть поставлені українській армії.

Також раніше в "Укроборонпромі" повідомляли про вдалі приймально-здавальні випробування реактивного піхотного вогнемету РПВ-16.

Повідомлялося, що вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю.