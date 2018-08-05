Повітряні сили ЗСУ очікують отримати майже 30 модернізованих літаків

Зокрема, авіапарк Повітряних сил очікує отримати винищувачі МіГ-29 і Су-27 та штурмовики Су-25"

Авіапарк Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у 2018 році повинні поповнити майже 30 відремонтованих і модернізованих літаків. Про це розповів командувач ПС ЗСУ генерал-полковник Сергій Дроздов інтерв'ю газеті "Народна армія".

За його словами, в 2018 році із підприємств концерну "Укроборонпром" після ремонту і модернізації відомство планує отримати до 30 літаків: винищувачі МіГ-29 і Су-27 та штурмовики Су-25".

Дроздов також повідомив, що зараз Одеський завод у співпраці з іншими підприємствами ОПК працює над модернізацією літака Су-24МР.

"Ми розуміємо, що техніка у нас не нова, але впевнений, що завдяки модернізації ми можемо ефективно її використовувати ще протягом тривалого часу", - додав він.

Фото: літаки

Відзначимо, в Україні сьогодні, 5 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. З нагоди святкування захисників українського неба з професійним святом привітав начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, міністр оборони Степан Полторак і президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що одна з військових частин посилена двома модернізованими винищувачами МіГ-29МУ1.