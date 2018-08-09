В Україні запустили дільницю з виготовлення великокаліберних боєприпасів

Виробництво найдефіцитніших боєприпасів найближчим часом поставлять на серійний потік

Президент України Петро Порошенко назвав запуск нової виробничої дільниці із виготовлення артилерійських боєприпасів великих калібрів для артилерійської установки "Гіацинт" у ДАХК "Артем" стартом важливого для України серійного виробництва боєприпасів. Про це йдеться у повідомлення Порошенко у Twitter.

За словами Порошенко, запуск нової виробничої дільниці із виготовлення артилерійських боєприпасів - це старт вкрай важливого для України серійного виробництва боєприпасів.

Також Порошенко зазначив, що Україна не лише відновила виготовлення боєприпасів для ЗСУ, але й зробила їх більш точним, більш ефективним, збільшивши потужність та ефективність української армії.

"Вже найближчим часом ми готові поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіапарк Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у 2018 році повинні поповнити майже 30 відремонтованих і модернізованих літаків.

Також президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 будуть поставлені українській армії.

Також раніше в "Укроборонпромі" повідомляли про вдалі приймально-здавальні випробування реактивного піхотного вогнемету РПВ-16.

Повідомлялося, що вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю.

Окрім того, в РНБО повідомляли, що на Гончарівському полігоні Збройних Сил України відбулися комплексні випробування боєприпасів та нової зброї українського виробництва.

В свою чергу голова Генпрокуратури України Юрій Луценко заявив, що конфісковані кошти президента-втікача Віктора Януковича працюють на українську армію.