До армії найближчим часом поставлять реактивні вогнемети РПВ-16, - Порошенко

Вогнемети мають значно посилити військову міць підрозділів ЗСУ

Президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 будуть поставлені до армії. Про це голова держави написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що це значно посилить військову міць підрозділів Збройних сил України.

"В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 - високопотужна зброя, яку "Укроборонпром" виготовляє для ЗСУ. Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" зазначали, що вогнемет вдало пройшов приймально-здавальні випробування. Повідомлялося, що вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю.

Так, термобарична зброя знищує противника завдяки створенню при вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску. Зброя може знищити живу силу противника навіть за потужними укриттями, а також легкоброньовану техніку на відстані близько одного кілометра.

Раніше держконцерн повідомляв про початок серійного виробництва боєприпасів в Україні за стандартами НАТО.