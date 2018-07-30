Конфісковані гроші Януковича працюють на ЗСУ, - Луценко

Новини Політика 30.07.2018 - 16:45
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко підкреслив, що Янукович ховається від суду

Голова Генпрокуратури України Юрій Луценко заявив, що конфісковані кошти президента-втікача Віктора Януковича працюють на українську армію. Про це він написав у своєму Facebook.

Луценко підкреслив, що Янукович ховається від суду, а його захисники надумують причини для відтягування дебатів.

 

Поки Янукович, як боягуз, ховається від суду країни, в якій працював Президентом, а його захист придумує нові й нові...

Опубліковано Юрієм Луценком Понеділок, 30 липня 2018 р.

"Поки Янукович, як боягуз, ховається від суду країни, в якій працював президентом, а його захист придумує нові й нові причини, аби не починати призначені судом дебати, конфісковані гроші Януковича працюють на українську армію", - підкреслив голова ГПУ.

До свого посту генпрокурор підкріпив відео приймально-здавальних випробувань чергової партії сучасних протитанкових комплексів "Корсар".

Зазначається, що держпідприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" успішно провело приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, виготовлених на замовлення ЗСУ.

Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва у черговий раз переніс судові дебати у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. Дебати перенесені на завтра на 10 годину.

Як раніше писало РБК-Україна, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генерального прокурора Юрія Луценка.

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Теги:  Юрій Луценко,  Збройні сили України,  Янукович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС