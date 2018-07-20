Україна налагодила виробництво реактивних піхотних вогнеметів, - "Укроборонпром"

Вогнемет має найближчим часом посилити військові підрозділи

Державний концерн "Укроборонпром" інформує про налагодження серійного виробництва реактивного піхотного вогнемету РПВ-16. Про це сказано у повідомленні держконцерну.

Зазначається, що виробництво налагодив державний Науково-дослідний інститут хімічних продуктів, він входить до складу держконцерну.

"Державний Науково-дослідний інститут Хімічних продуктів, що входить до складу ДК "Укроборонпром", налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16", - сказано у повідомленні.

Вказано, що вогнемет вдало пройшов приймально-здавальні випробування, найближчим часом зброя посилить військові підрозділи. Зазначається, що вогнемет оснащено реактивною гранатою із спеціальною термобаричною сумішшю.

"Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску. Вона також називається боєприпасами об‘ємного вибуху", - зазначають в "Укроборонпромі".

Таким чином, фугасна дія 93-міліметрового пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду великого калібру, у звязку з чим зброя може знищити живу силу противника навіть за потужними укриттями, а також легкоброньовану техніку на відстані близько одного кілометра.

Додамо, РПВ-16 - термобарична зброя, яка розроблена та виробляється для українського війська за державним оборонним замовленням.

Нагадаємо, раніше держконцерн повідомляв про початок серійного виробництва боєприпасів в Україні за стандартами НАТО.

Як писало РБК-Україна, "Укроборонпром" ініціює створення робочої групи з розробки нової редакції закону "Про Державне оборонне замовлення".