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В Украине запустили национальную онлайн-платформу для бизнесменов

Новости » Политика     28.02.2020 - 16:47
В Украине запустили национальную онлайн-платформу для бизнесменов
Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас платформа работает в тестовом режиме

В Украине запустили национальную онлайн-платформу для бизнесменов. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дія.Бізнес" для украинских предпринимателей. Сейчас он работает в тестовом режиме, однако на портале можно будет проконсультироваться со специалистами, найти бизнес-идеи и посмотреть кейсы успешных бизнес-проектов.

В Украине запустили национальную онлайн-платформу для бизнесменов

"Мы запустили онлайн-платформу "Дія.Бизнес" - это часть масштабного национального проекта по развитию предпринимательства, который имеет также офлайн-составляющую - в разных регионах Украины планируется открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей", - сообщил глава Минцифры.

На госпортале, как отмечает Федоров, можно посмотреть:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса из-за прохождения теста;
  • сервисы - онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;
  • справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
  • кейсы - истории успеха простых людей, которые хотели начать свое собственное дело;
  • консалтинг-зона - возможность консультаций со специалистами с помощью видеомесенджера.

"Предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж. Этот блок заработает позже, в конце апреля", - добавил министр.

Напомним, на прошлой неделе Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск национальной платформы для бизнесменов - "Дiя.Бізнес".

Как писало РБК-Украина, недавно представленное приложение проекта "Дія", который в настоящее время является электронной базой документов водителей, уже попробовали в работе более 310 тысяч пользователей.

Добавим также, сервис электронных водительских прав в приложении "Дія" запустили с 16 декабря на стадии бета-теста.

В Украине запустят национальную онлайн-платформу для бизнесменов В Минцифры опубликовали первую статистику приложения "Дія"
Новости Украины бизнесприложениеМихаил Федоров
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