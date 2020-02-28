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В Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів

Новини » Політика     28.02.2020 - 16:47
В Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів
Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз платформа працює у тестовому режимі

В Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, Міністерство цифрової трансформації запустило додаток "Дія.Бізнес" для українських підприємців. Наразі він працює у тестовому режимі, однак на порталі можна буде проконсультуватись з фахівцями, знайти бізнес-ідеї та подивитись кейси успішних бізнес-проектів.

В Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів

"Ми запустили онлайн-платформу "Дія.Бізнес" - це частина масштабного національного проекту з розвитку підприємництва, який має також офлайн-складову - в різних регіонах України планується відкрити центри підтримки та хаби для підприємців", - поінформував глава Мінцифри.

На держпорталі, як зазначає Федоров, можна переглянути:

  • каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами, перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу через проходження тесту;
  • сервіси - онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці;
  • довідник підприємця - на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України;
  • кейси - історії успіху простих людей, які хотіли розпочати свою власну справу;
  • консалтинг-зона - можливість консультацій із фахівцями за допомогою відеомесенджера.

"Підприємці зможуть отримувати консультації із систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів. Цей блок запрацює пізніше, наприкінці квітня", - додав міністр.

Нагадаємо, на минулому тижні Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск національної платформи для бізнесменів - "Дiя.Бізнес".

Як писало РБК-Україна, недавно представлений додаток проекту "Дiя", який на даний час є електронною базою документів водіїв, уже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів.

Додамо також, сервіс електронних водійських прав у додатку "Дія" запустили з 16 грудня на стадії бета-тесту.

В Україні запустять національну онлайн-платформу для бізнесменів У Мінцифри оприлюднили першу статистику застосунку "Дія"
Новини України бизнесприложениеМихайло Федоров
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