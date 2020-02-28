Зараз платформа працює у тестовому режимі
В Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
Так, за його словами, Міністерство цифрової трансформації запустило додаток "Дія.Бізнес" для українських підприємців. Наразі він працює у тестовому режимі, однак на порталі можна буде проконсультуватись з фахівцями, знайти бізнес-ідеї та подивитись кейси успішних бізнес-проектів.
"Ми запустили онлайн-платформу "Дія.Бізнес" - це частина масштабного національного проекту з розвитку підприємництва, який має також офлайн-складову - в різних регіонах України планується відкрити центри підтримки та хаби для підприємців", - поінформував глава Мінцифри.
На держпорталі, як зазначає Федоров, можна переглянути:
"Підприємці зможуть отримувати консультації із систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів. Цей блок запрацює пізніше, наприкінці квітня", - додав міністр.
Нагадаємо, на минулому тижні Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск національної платформи для бізнесменів - "Дiя.Бізнес".
Як писало РБК-Україна, недавно представлений додаток проекту "Дiя", який на даний час є електронною базою документів водіїв, уже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів.
Додамо також, сервіс електронних водійських прав у додатку "Дія" запустили з 16 грудня на стадії бета-тесту.