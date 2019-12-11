Минцифра объявила запуск сервиса водительских прав и приложения "Дія"

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Бета-тестирование приложения "Дія" начнется с 16 декабря

Сервис электронных водительских прав в приложении "Дія" будет запущен с 16 декабря на стадии бета-теста. Об этом на брифинге заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что с 11 декабря Министерство цифровой трансформации начинает прием заявок на тестирование бета-версии мобильного приложения "Дія". Прием заявок продлится до 16 декабря, после чего начнется официальное тестирование приложения с доступом к цифровым правам и техпаспорту.

Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по ссылке team.diia.gov.ua.

По словам Федорова, приложение получает информацию из реестра МВД, потому "Дія" отражает только удостоверения тех водителей, которые получили их после 2013 года и имеют "прикрепленное" к правам фото в реестре.

"Однако мы нашли решение проблемы. С согласия цифровое удостоверение будет подтягиваться из демографического реестра, поэтому в целом 6 млн украинцев смогут получить цифровые водительские документы", - добавил он.

Доступ к тестированию получат 20 тысяч водителей. Пройти идентификацию тестировщики смогут через BankID. Верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.

Напомним, ранее в МВД Украины рассказали, как водители смогут восстановить права онлайн. Для этого нужно будет всего лишь сделать несколько кликов на любом гаджете.