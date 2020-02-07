ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минцифры опубликовали первую статистику приложения "Дія"

Новости » Телеком & IT     07.02.2020 - 06:03
В Минцифры опубликовали первую статистику приложения "Дія"
Фото: презентация программы "Дія" (facebook.com/fedorov1991)

В приложении авторизовались уже более 310 тысяч пользователей

Недавно презентованный приложение проекта "Дiя", который в настоящее время представляет собой электронную базу документов водителей, уже попробовали в работе свыше 310 тысяч пользователей. Об этом сообщил Facebook глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В частности, по его словам, по состоянию на 20:30 в четевер, 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей. Также в "Дії" было успешно отражено 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч технических паспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", - написал Федоров.

Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания и сейчас в нем можно посмотреть водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним, ранее в МВД рассказали, как водители смогут восстановить удостоверение онлайн. Для этого нужно будет всего лишь сделать несколько кликов на любом гаджете.

Запуск сервиса водительских удостоверений и программы "Действие" в приложении "Дія" был запущен с 16 декабря на стадии бета-теста.

Правительство запустит 50 онлайн-услуг в 2020 году Государство в смартфоне: в Украине запустили приложение "Дія"
Новости Украины смартфонэлектронное управлениеМихаил Федоров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь