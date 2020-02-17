На круизном лайнере в Японии обнаружили первую больную россиянку

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Это первый известный случай заражения гражданки России

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили первую больную коронавирусом COVID-2019 россиянку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что это первый известный случай заражения гражданки России не только на борту корабля, но и вообще.

По сообщению, женщину доставят в японскую больницу.

Известно, что ранее в Российской Федерации зафиксировали два случая заболевания коронавирус, но оба больных были гражданами Китая.

Напомним, в Японии на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 99 новых случаев заболевания. На данный момент на борту лайнера количество инфицированных новым коронавирусом достигло 454 человек. Еще более 100 подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы на остальной территории Японии за пределами лайнера.

Ранее РБК-Украина писало, что 355 пассажиров лайнера с 3700 на борту заразились коронавирусом. Всех пассажиров судна продолжат ежедневно проверять на наличие коронавируса.

Японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма.

Добавим, что новый вирус обнаружили в 44 граждан Соединенных Штатов Америки, которые путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess. США начали эвакуацию своих граждан из лайнера в воскресенье, 16 февраля.