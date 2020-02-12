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Китайские ученые создали устройство для быстрой диагностики коронавируса

Новости » Общество     12.02.2020 - 19:23
Китайские ученые создали устройство для быстрой диагностики коронавируса
Иллюстративное фото (xinhuanet)

По форме устройство очень похоже на компьютерную мышку

Ученые из Тяньцзиньского университета (Китай) разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Об этом сообщает Xinhua.

Сообщается, что устройство может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.

По форме устройство очень похоже на компьютерную мышку.

Аппарат может оперативно брать анализ крови из пальца человека и сообщает, есть ли у человека инфекция коронавируса.

Результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.

Китайские ученые создали устройство для быстрой диагностики коронавируса

Фото: устройство для определения коронавируса (xinhuanet)

Напомним, в Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразились еще 3 человека. Таким образом, общее количество инфицированных в стране достигло 50. Восемь пациентов находятся в критическом состоянии. Еще 15 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Отметим, по состоянию на утро 12 февраля, коронавирусом COVID-19 заболели более 44 тыс. человек. От вируса погибло 1114 человек, еще 4781 полностью выздоровели.

РБК-Украина сообщало, что в аэропортах Украины в связи с угрозой распространения коронавируса дежурят бригады экстренной медицинской помощи.

В Сингапуре количество заболевших коронавирусом увеличилось до 50 В аэропортах из-за коронавируса дежурят бригады медпомощи, - Минздрав
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