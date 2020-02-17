ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням коронавірусом, - МОЗ

Новини » Медицина     17.02.2020 - 15:08
В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням коронавірусом, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 17 лютого у світі зареєстровано 71 тис. 710 випадків зараження коронавірусом

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворюванням коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на сьогоднішній день в світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

"Станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1 тис. 775 - летальні. Одужали вже 11 тис. 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано", - повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавіруса COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Раніше повідомлялося, що на круїзному лайнері в Японії Diamond Princess виявили першу хвору росіянку. Це перший відомий випадок зараження громадянки Росії не тільки на борту корабля, але і взагалі.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

На круїзному лайнері в Японії виявили першу хвору росіянку Названі найбільш ефективні препарати проти коронавірусу
Новини України Українавирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся