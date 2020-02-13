В ВОЗ анонсировали сроки тестирования первой вакцины от коронавируса

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Тестирование вакцины начнется менее, чем за полгода

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сказала главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан, передает Listin Diario.

По ее словам, это произойдет менее чем за полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

"Одна или две вакцины будут выбраны для тестирования примерно через четыре или пять месяцев", - подчеркнула Сваминатан.

Однако, непосредственное применение вакцины примерно начнется через год-полтора, взависимости от результатов тестирования. За это время ученые также будут выяснять источник и характер передачи вируса людям и изучать вопрос эффективность карантинов и других ограничений.

Отметим, в Женеве 11 и 12 февраля в глобальном форуме ВОЗ участвовало более 400 ученых, которые обсуждали стратегию борьбы с китайским коронавирусом, разработку вакцин и лекарств.

Согласно последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом по всему миру достигло 45 171 человек, умерли 1114 человек.

Напомним, китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.