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Жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек

Новости » В мире     17.02.2020 - 06:25
Жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За последние сутки в Китае скончались 105 человек

В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным на полночь, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

Напомним, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Ранее китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 355. В воскресенье японские медики подтвердили 70 новых случаев заражения.

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