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В Украине задержали рекордную партию кокаина

Киев, Среда 09 сентября 2020 11:40
В Украине задержали рекордную партию кокаина
Фото: изъятые наркотики (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пограничники задержали рекордную партию кокаина стоимостью 17 млн долларов. Наркотические средства перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Попытка контрабанды наркотических средств была прекращена. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.

В Украине задержали рекордную партию кокаинаФото: место задержания (mvs.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен.

Также в Одесской области выявили рекордную партию кокаина на 200 млн гривен.

РБК-Украина писало, что в мае через порт "Южный" пытались ввезти в Украину 53,4 кг кокаина из Южной Америки.

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