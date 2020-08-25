В Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Они продавали "товар" на территории нескольких областей

Силовики задержали в Киеве двух наркодилеров, которые выращивали и продавали марихуану. У фигурантов изъяли этого наркотика на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе обысков правоохранители изъяли 50 килограммов каннабиса и ликвидировали 700 посевов конопли.

"Подельники занимаются сбытом каннабиса на территории города Киева, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областей Украины. Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов мы изъяли около 50 кг каннабиса и ликвидировали посев растений конопли в количестве почти 700 штук. По ценам "черного рынка", сумма изъятого составляет около 15 миллионов гривен" - говорится в сообщении.

Двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области выявили рекордную партию кокаина на более чем 200 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в мае через порт "Южный" пытались ввезти в Украину 53,4 кг кокаина из Южной Америки.