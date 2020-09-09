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В Україні затримали рекордну партію кокаїну

Київ, Середа 09 вересня 2020 11:40
В Україні затримали рекордну партію кокаїну
Фото: вилучені наркотики (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прикордонники затримали рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн доларів. Наркотичні засоби переміщувались в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Спробу контрабанди наркотичних засобів було припинено. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Подальші процесуальні дії тривають.

В Україні затримали рекордну партію кокаїнуФото: місце затримання (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві затримали двох наркодилерів і вилучили марихуани на 15 млн гривень.

Також в Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш як 200 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що у травні через порт "Південний" намагалися ввезти в Україну 53,4 кг кокаїну з Південної Америки.

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