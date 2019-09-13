В Украине на выходных ожидается существенное похолодание

Погода в Украине завтра, 14 сентября, будет дождливой, а также ожидается существенное снижение температуры воздуха - до +23 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По данным синоптика, 14 сентября Украина пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.

В течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимальная температура воздуха +17 + 23 градуса.

"Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре. До конца суток 14-го сентября могут достичь Одесской и Харьковской областей. В южной части и на востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24 +28 градусов", - сообщила синоптик.

Ветер северо-западный и порывистый до 15-18 м / с.

Ближайшей ночью и завтра утром в Киеве ожидается дождь, днем ​​в субботу проясниться, а в воскресенье - без существенных осадков.

"Однако, поскольку мы окажемся уже в тылу фронта, Киев окажется в прохладном воздухе: в течение 14-15 сентября предполагается около +20 градусов", - отметила Диденко.

В понедельник, 16 сентября, потеплеет до +23 +24 градусов.

"Однако уже во вторник похолодание еще сильнее нажмет на столицу. Столбики термометров поползут вниз, ниже 20 градусов, вместе с порывистым ветром", - предупредила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в некоторых регионах температура снизится до +5, на юге ожидается до +30. В Карпатах температура воздуха ночью опуститься до +5-10 градусов, днем ожидается +14-19. В другой части Украины ожидается +23-28 днем, +7-12 - ночью.

Кроме того, до конца недели ожидается приход настоящей осени. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

На выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.