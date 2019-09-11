В Украине продолжает удерживаться жара

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По всей Украине сегодня солнечно

Погода в Украине в среду, 11 сентября, солнечная во всех областях, температура воздуха на юге достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, по всей Украине сегодня солнечно. В западных и северных областях температура воздуха днем досгяне +26+28, ночью ожидается +11+13. В центре Украины температура воздуха может достичь +29, на востоке - +28.

Юг страны сегодня жаркий. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +15+17. В Крыму и Крымской области дождей не будет, температура воздуха днем достигнет +26+28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице, по данным синоптиков, сегодня тоже солнечно. Температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +12+14.

Напомним, синоптики сообщали, что сегодня в Украине будет удерживаться сухая и теплая погода. Температура ночью +9+14, на побережье морей до +18, на крайнем востоке страны и в Карпатах +5+8; днем в Украине +24+29 градусов.

Отметим, на выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.