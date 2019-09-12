Завтра в Украине температура опустится до +5

Погода в Украине и Киеве (фото: РБК-Украина)

Осадков в Украине не ожидается

Погода в Украине, завтра, 13 сентября, в некоторых регионах температура опуститься до +5, на юге ожидается до +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз украинского Гидрометцентра.

По данным Гидрометцентра, в Карпатах температура воздуха ночью опуститься до +5-10 градусов, днем ожидается +14-19. В остальной части Украины ожидается +23-28 днем, +7-12 - ночью. На побережье морей ночью температура будет в приделах +13-18, днем до +30.

Ветер переменный, 3-8 м/с. Прогнозируется погода без осадков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в период с 12 по 16 сентября на всей территории Украины, кроме Карпат, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Также сообщалось, что 12 сентября в Чернобыльской зоне увеличилась площадь лесного пожара почти в три раза - с 4 гектаров до 11.

Также, погода в Украине к концу недели ожидается приход настоящей осени. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.