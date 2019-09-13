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В Украине продолжает удерживаться жара

Новости » Общество    13.09.2019 - 08:00
В Украине продолжает удерживаться жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях Украины сегодня тепло

Погода в Украине 13 сентября будет теплой, температура воздуха достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня переменная облачность, температура воздуха достигнет +25+27, ночью ожидается +10+12. В северных и центральных областях также без осадков, температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +11+13.

На востоке Украины в п'пятницу тоже тепло, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +10+12. На юге температура воздуха достигнет +29. В Крыму и Крымской области до +28.

В Украине продолжает удерживаться жара

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики сообщают, что в столице сегодня тепло, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +11+13.

В Украине продолжает удерживаться жара

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня ранее сообщила, что атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине. В субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до 18-23 градусов тепла, в воскресенье - до 13-19 градусов

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