В Україні на вихідних очікується суттєве похолодання

Погода в Україні завтра, 14 вересня, буде дощовою, а також очікується істотне зниження температури повітря - до +23 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За даними синоптика, 14 вересня Україна перетинати холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться.

протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, на північному сході, в більшості центральних областей очікується максимальна температура повітря +17 + 23 градуси.

"Дощі, переважно невеликі, пройдуть на заході, півночі і в центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягти Одеської та Харківської областей. У південній частині та на сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24 +28 градусів", - повідомила синоптик.

Вітер північно-західний і поривчастий до 15-18 м / с.

Найближчої вночі та завтра вранці в Києві очікується дощ, вдень у суботу прояснитися, а в неділю - без істотних опадів.

"Однак, оскільки ми опинимося вже в тилу фронту, Київ опиниться в прохолодному повітрі: протягом 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів", - зазначила Діденко.

У понеділок, 16 вересня, потеплішає до +23 +24 градусів.

"Проте вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на столицю. Стовпчики термометрів поповзуть вниз, нижче 20 градусів, разом з поривчастим вітром", - попередила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в деяких регіонах температура знизиться до +5, на півдні очікується до +30. У Карпатах температура повітря вночі опуститися до +5-10 градусів, вдень очікується +14-19. В іншій частині України очікується +23-28 вдень +7-12 вночі.

Крім того, до кінця тижня очікується прихід справжньої осені. На вихідних, 14-15 вересня, можливо різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

На вихідні, 14 і 15 вересня, очікується похолодання і періодичні дощі, проте в деяких областях буде тепла погода. Тепла погода протримається до вихідних, а у суботу-неділю пройдуть періодичні дощі і похолодає.