В Украине ввели государственную службу по контракту

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 228 нардепов.

Ко второму чтению к законопроекту подали 243 правки.

Предусматривается внести изменения в закон "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти".

Документом будет упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Ожидается, что принятие законопроекта сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Суть закона

Определяется, что государственный секретарь министерства назначает на должности и увольняет с должностей в порядке, предусмотренном законодательством о государственной службе, государственных служащих аппарата министерства, заключает и расторгает с ними контракты о прохождении госслужбы в случаях и порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины, присваивает им ранги государственных служащих, принимает решения об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности.

Так, руководитель государственной службы в государственном органе заключает и расторгает контракты о прохождении госслужбы в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины.

Согласно закону, объявление о проведении конкурса публикуется на Едином портале вакансий государственной службы, а также на веб-сайте государственного органа, который объявил конкурс (при наличии). Конкурс на должности государственной службы категории "А" проводит комиссия. Конкурс на должности государственной службы категории "Б" или "В" проводит конкурсная комиссия.

Устанавливается, что срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет. Заработная плата государственного служащего состоит из: должностного оклада, надбавки за выслугу лет, премии (в случае установки).

Также увеличен перечень оснований прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения: сокращение должности государственной службы вследствие изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения количества или штата государственных служащих, ликвидация государственного органа, установление несоответствия государственного служащего занимаемой должности при прохождении государственной службы.

Кроме того, устанавливаются дополнительные основания прекращения госслужбы по инициативе субъекта назначения по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти.

Напомним, 10 сентября ВР одобрила за основу в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает внедрение государственной службы по контракту. Тогда за документ проголосовали 273 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.

Добавим также, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко отмечал, что заработные платы госслужащих вырастут на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда.