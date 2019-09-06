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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о перезагрузке власти

Новости » Политика    06.09.2019 - 19:41
Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о перезагрузке власти
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проектом предлагается внести изменения в закон "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти"

Профильный комитет Верховной рады рассмотрел законопроект "О внесении изменений в некоторые законы украины" относительно перезагрузки власти №1066, который предусматривает внедрение государственной службы по контракту. Об этом объявил председатель комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Предлагаю поддержать и рекомендовать Верховной раде законопроект №1066. По а результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом с учетом розданных и озвученных предложений. Кто за? 16 "за", 4 против", - заявил Клочко.

Так, проектом предлагается внести изменения в закон "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти".

В то же время Главное научно-экспертного управления Верховной рады выявило ряд замечаний к законопроекту и рекомендовало доработать проект по результатам первого чтения.

Законопроект был внесен в парламент 29 августа и определены президентом Украины как неотложный.

Согласно пояснительной записке, целью принятия проекта является упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнении с нее, а также возможности введения контрактной государственной службы. Также, предполагается, что принятие законопроекта сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту одобрить введение механизма гражданской конфискации коррупционных активов.

Кроме того, Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

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