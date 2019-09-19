В Україні ввели державну службу за контрактом

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 228 нардепів.

До другого читання до законопроекту подали 243 правки.

Передбачається внести зміни в закон "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади".

Документом буде спрощено порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також передбачені можливості запровадження контрактної державної служби.

Очікується, що прийняття законопроекту зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Суть закону

Визначається, що державний секретар міністерства призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату міністерства, укладає та розриває з ними контракти про проходження держслужби у випадках та порядку, передбаченому Кабінетом міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Так, керівник державної служби в державному органі укладає та розриває контракти про проходження держслужби у порядку, передбаченому Кабінетом міністрів України.

Відповідно до закону, оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також на веб-сайті державного органу, який оголосив конкурс (за наявності). Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить комісія. Конкурс на посади державної служби категорії "Б" або "В" проводить конкурсна комісія.

Встановлюється, що строк дії контракту не може становити менше одного та більше п’яти років. Заробітна плата державного службовця складається з: посадового окладу, надбавки за вислугу років, премії (у разі встановлення).

Також збільшений перелік підстав припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення: скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення кількості або штату державних службовців, ліквідація державного органу, встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби.

Крім того, встановлюються додаткові підстави припинення держслужби за ініціативою суб’єкта призначення з власної ініціативи або на підставі подання, внесеного відповідним міністром чи керівником центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, 10 вересня ВР схвалила за основу в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає впровадження державної служби за контрактом. Тоді за документ проголосували 273 парламентарія.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.

Додамо також, глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко зазначав, що заробітні плати держслужбовців зростуть на 30% у разі реалізації концепції реформування оплати праці.